“Schlein senza voce | solo insulti e sconfitte” Lo sfottò dopo il ko in Friuli

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il centrodestra ha trionfato nelle elezioni regionali inVenezia Giulia, doppiando l'alleanza di sinistra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Non un buon inizio per la nuova segretaria Elly, checinque ore dai primi scrutini di una vittoria subito sicura, è rimasta nel più totale silenzio. Un mancato intervento sul successo di Massimiliano Fedriga che non è passato di certo inosservato nello schieramento avversario. “Ma la? Ha perso la, rimanendo muta quando De Benedetti ha ingiuriato Giorgia Meloni definita ‘demente'. Ha perso le elezioni, sconfitta inVenezia Giulia con scarto enorme., ovvero” losu Twitter di Maurizio Gasparri ...

La fine del potere esercitato senza voti comporta la perdita dei nervi e ha come conseguenza la pretesa di dettare legge sul nemico. Spostano il Pd a sinistra con la Schlein, e le batoste sono ancora ...