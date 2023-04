Schlein: Processo per morte Giulio Regeni deve andare avanti (Di lunedì 3 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2023 "Crediamo fortemente che questo Processo debba andare avanti, deve essere fatto", le parole della segretaria del Pd Schlein al sit-in per fuori dall procura di Roma dove è in programma la nuova udienza gup nel procedimento per la morte di Giulio Regeni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2023 "Crediamo fortemente che questodebbaessere fatto", le parole della segretaria del Pdal sit-in per fuori dall procura di Roma dove è in programma la nuova udienza gup nel procedimento per ladi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

