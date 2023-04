Schifani | Stop al fotovoltaico in Sicilia Scontro con governo e il Nord

(Di lunedì 3 aprile 2023) Renatolancia una stoccata alche sa anche di messaggio chiaro in vista dell'autonomia differenziata delle Regioni. "Ho deciso - spiega il governatore dellae lo riporta il Messaggero - di sospendere a breve il rilascio delle autorizzazioni per il. Dobbiamo valutare l’utile d'impresa con l’utile sociale e col danno ambientale. Inoltre, questa attività porta lavoro? L’energia rimane in? No. Lapaga un prezzo non dovuto per una risorsa sua. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col". Le sue parole arrivano a Roma come una fucilata, quasi fosse l’inizio di una battaglia a suon di “autonomia”, visto che nel gioco possono finire materie strategiche come l’energia elettrica prodotta dalle fonti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Il viceministro Valentini sullo stop al fotovoltaico di Schifani: 'Possibile valutare la richiesta' - GDS_it : Il ministro Urso replica al presidente della Regione, dopo la sospensione delle autorizzazioni per il #fotovoltaico… - Vvelasciavivere : RT @Corriere: La svolta autarchica di Schifani: «Stop autorizzazioni per il fotovoltaico, l'energia non resta in Sicilia» - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: Schifani: stop in Sicilia a rilascio autorizzazioni per fotovoltaico. - Miti_Vigliero : Schifani: stop in Sicilia a rilascio autorizzazioni per fotovoltaico. -

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito alle parole del presidente della Regione Siciliana, Renato, sul possibilealle autorizzazioni per il fotovoltaico, ha sottolineato come 'stiamo realizzando in Sicilia il più grande stabilimento di pannelli solari d'Europa. E' la Sicilia il polo ...Arrivano le prime reazioni all'annuncio del presidente della Regione Siciliana, renato, su un prossimoalle autorizzazioni per il fotovoltaico nell'Isola. "Adico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande ...''Adico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il ... Adolfo Urso, a Verona, dopo l'annuncio delloalle autorizzazioni per il fotovoltaico nell'...

Schifani: stop in Sicilia a rilascio autorizzazioni per fotovoltaico. Urso ... Il Sole 24 ORE

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito alle parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ...«Ma non ero io che bloccavo le autorizzazioni». Ride amaro Aurelio Angelini, ex presidente della commissione tecnico-scientifica regionale (Cts) dopo le dichiarazioni del presidente siciliano Renato ...