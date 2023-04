Schifani | Stop al fotovoltaico in Sicilia Scontro con governo e il Nord

(Di lunedì 3 aprile 2023) Renatolancia una stoccata alche sa anche di messaggio chiaro in vista dell'autonomia differenziata delle Regioni. "Ho deciso - spiega il governatore dellae lo riporta il Messaggero - di sospendere a breve il rilascio delle autorizzazioni per il. Dobbiamo valutare l’utile d'impresa con l’utile sociale e col danno ambientale. Inoltre, questa attività porta lavoro? L’energia rimane in? No. Lapaga un prezzo non dovuto per una risorsa sua. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col". Le sue parole arrivano a Roma come una fucilata, quasi fosse l’inizio di una battaglia a suon di “autonomia”, visto che nel gioco possono finire materie strategiche come l’energia elettrica prodotta dalle fonti ...

Schifani: stop in Sicilia a rilascio autorizzazioni per fotovoltaico. Urso: solare grande scommessa Il Sole 24 ORE

''A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d'Europa realizzato da una grande azienda come Enel.Mossa politica del governatore che chiede risarcimenti per l'Isola chiamata a diventare l'hub energetico dell'Europa. Ma si apre il fronte anche sull'eolico off shore. È polemica con il ministro Adolf ...