Schifani: "Stop al fotovoltaico in Sicilia, non ci conviene" Autonomia, stoccata al governo e alle Regioni del Nord (Di lunedì 3 aprile 2023) Renato Schifani lancia una stoccata al governo che sa anche di messaggio chiaro in vista dell'Autonomia differenziata delle Regioni. "Ho deciso - spiega il governatore della Sicilia e lo riporta il Messaggero - di sospendere a breve il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico. Dobbiamo valutare l'utile d'impresa con l'utile sociale e col danno ambientale. Inoltre, questa attività porta lavoro? L'energia rimane in Sicilia? No. La Sicilia paga un prezzo non dovuto per una risorsa sua. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col governo". Le sue parole arrivano a Roma come una fucilata, quasi fosse l'inizio di una battaglia a suon di "Autonomia", visto che nel gioco possono finire materie ...

