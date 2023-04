Schifani insiste sullo stop al fotovoltaico in Sicilia | scontro col governo | «Qui non ci dà nulla | né soldi né posti di lavoro»

(Di lunedì 3 aprile 2023) «Ilporta agli interessi economico-sociali della». Così ribadisce la sua posizione a margine del Vinitaly il presidente della RegioneRenato, che già nelle scorse ha affermato di essere intenzionato a sospendere il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici nell’isola. In un intervento ripreso da Liverisponde al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che aveva criticato la decisione. «Adico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la», aveva detto da Verona. Facendo notare che, «stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa realizzato da una grande azienda come Enel». ...

da buon siciliano che sta dando una mano alla sua terra come me", replica ora, restando però fermo nelle sue posizioni: "Il tema non è guardare al fotovoltaico come futuro della Sicilia".

