Schianto tra auto e moto in autostrada | Federica muore a 27 anni | grave il fidanzato

Due indagati per omicidio stradale in relazione alla morte di Giuseppe Melle e Vittorio Caprino , avvenuta sabato pomeriggio lungo Strada degli Ornari a seguito dello scontro frontalelo scooter su cui erano in sella e una Citroen che proveniva da senso opposto. Si tratta di un atto dovuto. La procura ha iscritto nel registro delle notizie di reato non solo l'autista dell'auto ...1' di lettura 02/04/2023 - Incidente nella prima mattinata di domenica. Una Opel Corsa condotta da un 35enne di Fano " e con a bordo tre giovani suoi concittadini " si è schiantata contro una casa di ...La tangenziale è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia,lo svincolo per Salò, ... Questo tratto di strada è noto alle cronache: il 30 maggio 2004 infatti si registrò un drammatico: ...

Schianto tra auto: è il terzo in tre giorni sulla stessa strada CasertaNews

