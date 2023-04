Scherma, Mondiali Giovani e Cadetti 2023: azzurre della sciabola beffate in finale dall’Ungheria, uomini fuori ai quarti (Di lunedì 3 aprile 2023) La terza giornata dei Mondiali di Scherma Giovani e Cadetti 2023, ospitati dalla città di Plovdiv, in Bulgaria, si chiude con una medaglia d’argento per l’Italia, ma anche con tanto amaro in bocca. Nella giornata dedicata agli eventi a squadre di sciabola per la categoria junior, le azzurrine si devono arrendere solo all’Ungheria in finale. Il punteggio conclusivo della finale racconta il perché della piccola delusione azzurra: 44-45 in favore delle ungheresi. La sfida è iniziata subito in salita per il quartetto italiano composto da Carlotta Fusetti, Michela Landi, Manuela Spica e Maria Clementina Polli, trovatesi sotto nel punteggio anche di nove stoccate dopo il secondo assalto della talentuosissima ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) La terza giornata deidi, ospitati dalla città di Plovdiv, in Bulgaria, si chiude con una medaglia d’argento per l’Italia, ma anche con tanto amaro in bocca. Nella giornata dedicata agli eventi a squadre diper la categoria junior, le azzurrine si devono arrendere solo all’Ungheria in. Il punteggio conclusivoracconta il perchépiccola delusione azzurra: 44-45 in favore delle ungheresi. La sfida è iniziata subito in salita per il quartetto italiano composto da Carlotta Fusetti, Michela Landi, Manuela Spica e Maria Clementina Polli, trovatesi sotto nel punteggio anche di nove stoccate dopo il secondo assaltotalentuosissima ...

