Scattare i selfie stesi sull'asfalto: la follia di un gruppo di adolescenti (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr – Scattare i selfie, ma stesi sull'asfalto. Di notte, quando si è praticamente invisibili. La "geniale" iniziativa è venuta a un gruppo di ragazzi sulla strada regionale Casilina, come riportato dall'Agi. selfie stesi sull'asfalto: la follia di un gruppo di adolescenti Pare che sia l'ultima, allucinante moda degli ultimi tempi, quella di scattarsi le foto in situazioni pericolose. Una di queste è quella di farsi i selfie stesi sull'asfalto. Il caso in esame si presenta a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, sulla pericolosa strada regionale Casilina. Foto e video scattati a notte fonda stesi sulla strada, ...

Rischiano la vita per un selfie 'estremo', la follia del 'planking challenge': automobilisti scioccati Adolescenti sdraiati in mezzo alla strada: il selfie estremo Nella notte, secondo la testimonianza ... a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone , con l'obiettivo di scattare foto e video da ... Stesi sull'asfalto a notte fonda per fare selfie AGI - Stesi sull'asfalto, a notte fonda, lungo la pericolosa strada regionale Casilina, per scattare selfie e girare video. È quanto accaduto ieri sera a Piedimonte San Germano dove un gruppo di adolescenti è vivo per miracolo. A dare l'allarme ai Carabinieri sono stati alcuni automobilisti ... Ragazzini si sdraiano a terra sulla Casilina e si scattano selfie È successo ieri sera quando il dipendente di un locale si è accorto della presenza in strada di un gruppo di ragazzini. Età massima quattordici anni ... Stesi sull'asfalto a notte fonda per fare selfie È accaduto ieri sera lungo la strada regionale Casilina. Un gruppo di adolescenti è vivo per miracolo. A dare l'allarme ai Carabinieri alcuni automobilisti in transito che solo per un caso fortuito no ...