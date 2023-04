Sbraccia (Crescere Insieme): “Allarme a Granaretto, acqua marrone dalla fontanella” (Di lunedì 3 aprile 2023) Fiumicino – “E’ Allarme inquinamento a Granaretto. Oggi pomeriggio, alcuni ragazzi hanno provato a riempire delle bottiglie per bere, ma si sono accorti che l’acqua che usciva dalla fontana era marrone”, A lanciare l’Allarme è Paolo Sbraccia, candidato della lista civica Crescere Insieme alle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023. “E’ una zona che ha spesso problemi idrici – sottolinea Sbraccia – più che altro dovuti a spurghi e liquami in strada. Ma adesso parliamo di acqua potabile, e la cosa è ancora più preoccupante. Con questa segnalazione chiediamo al Comune e al gestore idrico di farsi carico del problema, per non lasciare un intero quadrante non solo con acqua ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023) Fiumicino – “E’inquinamento a. Oggi pomeriggio, alcuni ragazzi hanno provato a riempire delle bottiglie per bere, ma si sono accorti che l’che uscivafontana era”, A lanciare l’è Paolo, candidato della lista civicaalle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023. “E’ una zona che ha spesso problemi idrici – sottolinea– più che altro dovuti a spurghi e liquami in strada. Ma adesso parliamo dipotabile, e la cosa è ancora più preoccupante. Con questa segnalazione chiediamo al Comune e al gestore idrico di farsi carico del problema, per non lasciare un intero quadrante non solo con...

