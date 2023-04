Sbarco migranti, Salerno pronta per l’arrivo della Ocean Viking (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ previsto per domani, intorno alle 7, l’attracco al molo 22 del porto commerciale di Salerno della della Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranee trasporta 92 migranti che sono stati salvati, a bordo di un gommone sgonfio, in acque internazionali al largo della Libia. Del gruppo fanno parte 48 minori non accompagnati e 3 accompagnati. Sono cittadini di nazionalità africana, perlopiù provenienti da Somalia, Sudan, Ghana ed Egitto. Oggi in Prefettura a Salerno si è svolta una riunione operativa che ha visto la partecipazione di Comune di Salerno, associazioni di volontariato e forze dell’ordine. Sono state predisposte tutte le procedure per l’accoglienza anche se si riscontra qualche difficoltà nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ previsto per domani, intorno alle 7, l’attracco al molo 22 del porto commerciale di. La nave di Sos Mediterranee trasporta 92che sono stati salvati, a bordo di un gommone sgonfio, in acque internazionali al largoLibia. Del gruppo fanno parte 48 minori non accompagnati e 3 accompagnati. Sono cittadini di nazionalità africana, perlopiù provenienti da Somalia, Sudan, Ghana ed Egitto. Oggi in Prefettura asi è svolta una riunione operativa che ha visto la partecipazione di Comune di, associazioni di volontariato e forze dell’ordine. Sono state predisposte tutte le procedure per l’accoglienza anche se si riscontra qualche difficoltà nel ...

