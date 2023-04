Sassuolo-Torino, Pinamonti: “Ottenuto un punto importante. Nazionale? Non dico nulla, le cose vengono travisate” (Di lunedì 3 aprile 2023) Andrea Pinamonti, intervistato ai microfoni di Dazn, ha commentato a caldo il pareggio Ottenuto dal Sassuolo, per 1-1, contro il Torino. “Potevamo conservare il vantaggio, ma anche perderlo, visto che giocavamo contro una grande squadra – ha affermato l’attaccante ex Inter –: abbiamo Ottenuto un punto molto importante che ci permette di proseguire la nostra striscia positiva. Gol? All’inizio ho esultato poco perché pensavo di essere in fuorigioco, poi ho esultato da matti: Erlic mi aveva incitato prima della partita, mi sembrava giusto andare da lui ad abbracciarlo”. Nessun commento, da parte di Pinamonti, sull’Italia di Roberto Mancini dopo le polemiche degli ultimi giorni (“Quest’Italia senza attaccanti è uno stimolo in più”, la dichiarazione che ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Andrea, intervistato ai microfoni di Dazn, ha commentato a caldo il pareggiodal, per 1-1, contro il. “Potevamo conservare il vantaggio, ma anche perderlo, visto che giocavamo contro una grande squadra – ha affermato l’attaccante ex Inter –: abbiamounmoltoche ci permette di proseguire la nostra striscia positiva. Gol? All’inizio ho esultato poco perché pensavo di essere in fuorigioco, poi ho esultato da matti: Erlic mi aveva incitato prima della partita, mi sembrava giusto andare da lui ad abbracciarlo”. Nessun commento, da parte di, sull’Italia di Roberto Mancini dopo le polemiche degli ultimi giorni (“Quest’Italia senza attaccanti è uno stimolo in più”, la dichiarazione che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - mirkonicolino : Secondo #GdS e Corriere Torino, la Procura avrebbe aperto un nuovo fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagat… - eduronco8 : #SerieA: Empoli 1 Lecce 0 y Sassuolo 1 Torino 1. Posiciones: Napoli 71, Lazio 55 y Milan 51. - thudao76 : RT @KongPronos: #SerieA ???? 20h45 Sassuolo - Torino : Sanabria @ 3,6 - 0,58% Lauriente @ 3,91 - 0,49% ?? PartoucheSport Sanabria x2 @ 19 -… -

Sassuolo - Torino 1 - 1: Sanabria risponde a Pinamonti ed evita il sorpasso REGGIO EMILIA - Impresa solo sfiorata con il Sassuolo , che nell'ultimo posticipo della 28ª giornata pareggia 1 - 1 con il Torino e manca così l'appuntamento con la quinta vittoria di fila in Serie A. Non è bastato il gol segnato nel primo tempo ... Toro, bel pari a Sassuolo: Sanabria risponde a Pinamonti Tra Sassuolo e Torino finisce 1 - 1 una sfida che i granata avrebbero meritato di vincere, ma che come è capitato tante volte in questo campionato hanno rischiato di perdere. E' un punto, comunque, ... Sassuolo e Torino non si fanno male, a Reggio Emilia finisce 1 - 1 Pari e patta al "Mapei Stadium" tra Sassuolo e Torino che non si fanno male e continuano a viaggiare al centro della classifica. Al gol di Pinamonti al 36' replica Sanabria al 66' per i granata. Nel primo tempo spingono più gli ospiti ... REGGIO EMILIA - Impresa solo sfiorata con il, che nell'ultimo posticipo della 28ª giornata pareggia 1 - 1 con ile manca così l'appuntamento con la quinta vittoria di fila in Serie A. Non è bastato il gol segnato nel primo tempo ...Trafinisce 1 - 1 una sfida che i granata avrebbero meritato di vincere, ma che come è capitato tante volte in questo campionato hanno rischiato di perdere. E' un punto, comunque, ...Pari e patta al "Mapei Stadium" trache non si fanno male e continuano a viaggiare al centro della classifica. Al gol di Pinamonti al 36' replica Sanabria al 66' per i granata. Nel primo tempo spingono più gli ospiti ... FINALE! Sassuolo-Torino 1-1 Toro News Sassuolo-Torino, Dionisi: “Non parliamo di Europa. Parole Pinamonti strumentalizzate” L'unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con il Torino non siamo mai stati così puliti nel gioco. C'è un po' di rammarico, anche se, ... Sassuolo-Torino 1-1, i top&flop: Radonjic imprendibile per Toljan Pinamonti premiato dal gol. Ruan, errore che pesa Risultato: Sassuolo - Torino 1-1 Consigli 6 - Il Torino crea tanto e alla fine segna con Sanabria, ma il portiere neroverde è incolpevole sul colpo… ... L'unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con il Torino non siamo mai stati così puliti nel gioco. C'è un po' di rammarico, anche se, ...Pinamonti premiato dal gol. Ruan, errore che pesa Risultato: Sassuolo - Torino 1-1 Consigli 6 - Il Torino crea tanto e alla fine segna con Sanabria, ma il portiere neroverde è incolpevole sul colpo… ...