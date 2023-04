Sassuolo-Torino oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 28esimo turno di Serie A non è ancora giunto al termine. Fin qui si son disputate ben 8 partite e quest’oggi, lunedì 3 aprile, in programma, ce ne sono altre due. Oltre a Empoli-Lecce alle 18.30, l’appuntamento odierno delle 20.45 sarà quello tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Torino di Ivan Juric. I neroverdi tra qualche ora accoglieranno al Mapei Stadium la compagine granata: una sfida interessante tra due squadre che presumibilmente da qui sino a fine stagione, cercheranno di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. La pratica salvezza è acqua passata per le formazioni in questione. Il Sassuolo, 12esimo in classifica con ben 36 punti figli di di 10 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, non perde da ben 4 turni in campionato: 17 febbraio, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Il 28esimo turno diA non è ancora giunto al termine. Fin qui si son disputate ben 8 partite e quest’, lunedì 3 aprile, in, ce ne sono altre due. Oltre a Empoli-Lecce alle 18.30, l’appuntamento odierno delle 20.45 sarà quello tra ildi Alessio Dionisi e ildi Ivan Juric. I neroverdi tra qualche ora accoglieranno al Mapei Stadium la compagine granata: una sfida interessante tra due squadre che presumibilmente da qui sino a fine stagione, cercheranno di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. La pratica salvezza è acqua passata per lein questione. Il, 12esimo in classifica con ben 36 punti figli di di 10 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, non perde da ben 4 turni in campionato: 17 febbraio, ...

