Sassuolo-Torino, le probabili formazioni

Alle ore 20:45 al Mapei scenderanno in campo per la sfida di Serie A Sassuolo e Torino, ecco le probabili formazioni.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric

L'articolo proviene da Calcio News 24.

