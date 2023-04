Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali (Di lunedì 3 aprile 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, match valevole per la 28° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Longo, e dal quarto uomo Sacchi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Maggioni. Calcio d’inizio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Rispettivamente in dodicesima e undicesima posizione, Sassuolo e Torino si affronteranno questa sera per raggiungere la salvezza matematica. Dopo un inizio di 2023 complicato, la compagine neroverde è riuscita a risalire la classifica racimolando ben quattro vittorie di fila. L’ultima di misura in casa contro lo Spezia grazie alla rete su rigore di Domenico Berardi. Per centrare il quinto successo consecutivo, mister Dionisi si ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 aprile 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 28° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Longo, e dal quarto uomo Sacchi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Banti e Maggioni. Calcio d’inizio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Rispettivamente in dodicesima e undicesima posizione,si affronteranno questa sera per raggiungere la salvezza matematica. Dopo un inizio di 2023 complicato, la compagine neroverde è riuscita a risalire la classifica racimolando ben quattro vittorie di fila. L’ultima di misura in casa contro lo Spezia grazie alla rete su rigore di Domenico Berardi. Per centrare il quinto successo consecutivo, mister Dionisi si ...

