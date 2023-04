Sassuolo-Torino | finale Trofeo di Viareggio oggi | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo due settimane di passione ildiè giunto all’ultimo atto. Lunedì 3 aprile, alle ore 15 (diretta tv su Rai Sport),si sfideranno per aggiudicarsi la 73esima edizione del torneo giovanile riservato alla categoria Primavera. Le due semifinali, giocate sabato 1 aprile, sono hanno visto i neroverdi battere la Fiorentina per 3-1 e i granata imporsi per 1-0 sul Bologna, detentore del titolo. Il, detentore del titolo, sfiderà ilin unainedita nella storia del torneo. I granata hanno raggiunto l’ultimo atto della competizione altre nove volte, collezionando sei successi e tre sconfitte. Gli emiliani, invece, sono alla loro terza: nelle altre due occasioni hanno sempre vinto ai rigori. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - _SkyFoot : ?? Le programme foot de ce lundi : ???? 18h30 : Empoli ?? Leece ???? 20h45 : Sassuolo ?? Torino ?????????????? 21h : Everton… - JuampiGallulo : #SerieA Resultados fecha N°28 Cremonese 1-3 Atalanta Inter 0-1 Fiorentina Juventus 1-0 H. Verona Bologna 3-0 Udin… - solina_paolo : RT @capuanogio: Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 18 Fioren… - Pronosticos_co : Sassuolo - Torino Previa, Pronostico y Apuestas - -

...30 Padova - Latina 3 - 0 17:00 Milano - Perugia 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Lecce 20:45CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Everton - Tottenham CALCIO - LA ......30 Padova - Latina 3 - 0 17:00 Milano - Perugia 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Lecce 20:45CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Everton - Tottenham CALCIO - LA ......30 Padova - Latina 3 - 0 17:00 Milano - Perugia 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Lecce 20:45CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Everton - Tottenham CALCIO - LA ...

Juric pre Sassuolo-Torino: “Il futuro non è un tema, d’accordo col presidente” Toro News

Due squadre in ottima forma. La sfida tra Sassuolo e Torino che si giocherà lunedì sera alle 20.45 al “Mapei Stadium” mette in palio punti che pesano fino a un certo punto per entrambe, ma che i due a ...In attesa di Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino che chiuderanno domani il programma della giornata, la classifica di Serie A è chiara: Napoli a +16 sulal Lazio nonostante la scoppola e ...