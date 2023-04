Sassuolo-Torino, Dionisi: “Non vogliamo accontentarci. Pinamonti? Deve pretendere di più da se stesso” (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’1-1 del suo Sassuolo contro il Torino in questo lunedì di Serie A, Alessio Dionisi ha commentato l’incontro ai microfoni di Sky Sport. “Voglio fare i complimenti ai ragazzi: l’unica pecca è stata aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con il Torino non eravamo mai stati così puliti nel gioco. C’è un po’ di rammarico, anche se ribadisco che il risultato è giusto. Il Torino, rispetto a noi, cerca meno fraseggio, ma ha traiettorie lunghe e un Milinkovic-Savic che rinvia a 70 metri. Noi siamo stati corti fino alla fine, i difensori sono stati bravi. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, i ragazzi stanno facendo bene nel girone di ritorno. Sarà difficile mantenere questo ritmo, ma noi vogliamo provare a fare il ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’1-1 del suocontro ilin questo lunedì di Serie A, Alessioha commentato l’incontro ai microfoni di Sky Sport. “Voglio fare i complimenti ai ragazzi: l’unica pecca è stata aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con ilnon eravamo mai stati così puliti nel gioco. C’è un po’ di rammarico, anche se ribadisco che il risultato è giusto. Il, rispetto a noi, cerca meno fraseggio, ma ha traiettorie lunghe e un Milinkovic-Savic che rinvia a 70 metri. Noi siamo stati corti fino alla fine, i difensori sono stati bravi. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, i ragazzi stanno facendo bene nel girone di ritorno. Sarà difficile mantenere questo ritmo, ma noiprovare a fare il ...

