Sassuolo-Torino 1-1: la sfida tra neroverdi e granata termina in parità

Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Mapei, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - mirkonicolino : Secondo #GdS e Corriere Torino, la Procura avrebbe aperto un nuovo fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagat… - SQ_Myeza_ : Sassuolo vs Torino game ???? - 100x100Napoli : Serie A: solo un pari tra Sassuolo e Torino - -

LIVE Sassuolo - Torino 1 - 1: Sanabria e Pinamonti. Annullati gol a Laurienté e Radonjic

Ben sei delle nove partite di Serie A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in parità: una sola vittoria interna e due successi granata nelle altre tre, tra cui quella nell'...

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 55, Milan 51, Inter e Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44**, Bologna e Fiorentina 40, Udinese 38, Torino* 37, Sassuolo* 36, Monza 34, Empoli* 28, Lecce* ...

Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA - Il Torino torna da Reggio Emilia con un pareggio che non soddisfa a pieno, ottenuto in rimonta nonostante il prolungato dominio. Il match del Mapei Stadium con il Sassuolo, infatti, ...