Sassuolo-Torino 1-1, i top&flop: Radonjic imprendibile per Toljan. Regalo Milinkovic-Savic, orchestra Lopez (Di lunedì 3 aprile 2023) Si chiude con l’1-1 tra Sassuolo e Torino la 28ma giornata di Serie A. Il pareggio lascia di fatto tutto invariato in classifica, con le due squadre che rimangono con una differenza di un punto a favore dei granata che nel frattempo agganciano a quota 38 l’Udinese. La squadra di Ivan Juric avrebbe probabilmente meritato di tornare dal Mapei Stadium con i tre punti, ma, nonostante la buona vena di Antonio Sanabria, non è riuscita a piegare la resistenza dei padroni di casa che si erano anche portati in vantaggio. I MIGLIORI Se Sanabria ha riportato in parità un match in cui il Torino si è immeritatamente trovato sotto nel punteggio, è stato Nemanja Radonjic. Il serbo è stato incontenibile per tutti gli 80? in cui è rimasto sul terreno di gioco. Dalla parte opposto, Maxime Lopez è tornato a finire una ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Si chiude con l’1-1 trala 28ma giornata di Serie A. Il pareggio lascia di fatto tutto invariato in classifica, con le due squadre che rimangono con una differenza di un punto a favore dei granata che nel frattempo agganciano a quota 38 l’Udinese. La squadra di Ivan Juric avrebbe probabilmente meritato di tornare dal Mapei Stadium con i tre punti, ma, nonostante la buona vena di Antonio Sanabria, non è riuscita a piegare la resistenza dei padroni di casa che si erano anche portati in vantaggio. I MIGLIORI Se Sanabria ha riportato in parità un match in cui ilsi è immeritatamente trovato sotto nel punteggio, è stato Nemanja. Il serbo è stato incontenibile per tutti gli 80? in cui è rimasto sul terreno di gioco. Dalla parte opposto, Maximeè tornato a finire una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per fortuna hanno spazzato via #Agnelli e il vecchio CdA per cominciare a fare le cose per bene. Sarà. Per la Procu… - capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - mirkonicolino : Secondo #GdS e Corriere Torino, la Procura avrebbe aperto un nuovo fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagat… - IlModeratoreWeb : Sanabria risponde a Pinamonti, Sassuolo-Torino 1-1 - - 24Trends_Italia : 1. Empoli-Lecce - 100mille+ 2. Sassuolo-Torino - 20mille+ 3. Tatarsky - 20mille+ 4. Chelsea - 10mille+ 5. Atp Estor… -