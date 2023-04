Sassuolo e Torino si annullano, 1-1 al Mapei Stadium (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - La 28esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio tra Sassuolo e Torino. Al Mapei Stadium finisce 1-1 con la rete di Pinamonti nel primo tempo, ripresa nella seconda frazione da Sanabria: si chiude quindi a quattro la striscia di vittorie consecutive da parte della squadra di Dionisi, che sale a 37 punti in classifica restando a -1 proprio dagli uomini di Juric In un primo tempo inizialmente molto equilibrato, con il passare dei minuti sono i granata a prendere campo iniziando a spaventare Consigli. L'occasione più grande arriva una volta superata la mezz'ora di gioco, quando Radonjic si presenta a tu per tu con il portiere neroverde ma stampa la palla sulla traversa. I padroni di casa si salvano e al 36' colpiscono dall'altra parte: Berardi tenta un mancino a giro dal limite, Milinkovic si distende ma ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - La 28esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio tra. Alfinisce 1-1 con la rete di Pinamonti nel primo tempo, ripresa nella seconda frazione da Sanabria: si chiude quindi a quattro la striscia di vittorie consecutive da parte della squadra di Dionisi, che sale a 37 punti in classifica restando a -1 proprio dagli uomini di Juric In un primo tempo inizialmente molto equilibrato, con il passare dei minuti sono i granata a prendere campo iniziando a spaventare Consigli. L'occasione più grande arriva una volta superata la mezz'ora di gioco, quando Radonjic si presenta a tu per tu con il portiere neroverde ma stampa la palla sulla traversa. I padroni di casa si salvano e al 36' colpiscono dall'altra parte: Berardi tenta un mancino a giro dal limite, Milinkovic si distende ma ...

