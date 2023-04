Sassuolo e Torino non si fanno male, a Reggio Emilia finisce 1 - 1 (Di lunedì 3 aprile 2023) Pari e patta al "Mapei Stadium" tra Sassuolo e Torino che non si fanno male e continuano a viaggiare al centro della classifica. Al gol di Pinamonti al 36' replica Sanabria al 66' per i granata. Nel ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Pari e patta al "Mapei Stadium" trache non sie continuano a viaggiare al centro della classifica. Al gol di Pinamonti al 36' replica Sanabria al 66' per i granata. Nel ...

Sassuolo - Torino 1 - 1: Sanabria risponde a Pinamonti ed evita il sorpasso REGGIO EMILIA - Impresa solo sfiorata con il Sassuolo , che nell'ultimo posticipo della 28ª giornata pareggia 1 - 1 con il Torino e manca così l'appuntamento con la quinta vittoria di fila in Serie A. Non è bastato il gol segnato nel primo tempo ... Toro, bel pari a Sassuolo: Sanabria risponde a Pinamonti Tra Sassuolo e Torino finisce 1 - 1 una sfida che i granata avrebbero meritato di vincere, ma che come è capitato tante volte in questo campionato hanno rischiato di perdere. E' un punto, comunque, ... Sassuolo-Torino, Dionisi: "Non parliamo di Europa. Parole Pinamonti strumentalizzate" L'unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con il Torino non siamo mai stati così puliti nel gioco. C'è un po' di rammarico, anche se, ... Sassuolo-Torino 1-1, i top&flop: Radonjic imprendibile per Toljan Pinamonti premiato dal gol. Ruan, errore che pesa Risultato: Sassuolo - Torino 1-1 Consigli 6 - Il Torino crea tanto e alla fine segna con Sanabria, ma il portiere neroverde è incolpevole sul colpo…