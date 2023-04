Sarà il 35° confronto in coppa tra le due squadre: l’ultimo confronto nella finale del 2022, vinta dai nerazzurri a Roma (Di lunedì 3 aprile 2023) INTER vs JUVENTUS: I PRECEDENTI IN coppa ITALIA21-05-1936 Juventus-Ambrosiana Inter 1-0 21-04-1938 Juventus-Ambrosiana Inter 2-0 11-05-1941 Ambrosiana Inter-Juventus 0-2 28-06-1959 Inter-Juventus 1-4 Bicicli, Charles, Cervato 2 (1 Rig.), Sivori 29-08-1965 Juventus-Inter 1-0 14? Menichelli 04-06-1972 Inter-Juventus 3-1 2? Anastasi, 16? Boninsegna, 72? Mazzola, 89? Boninsegna 25-06-1972 Juventus-Inter 2-1 47? e 80? Novellini, 88? Jair 17-06-1973 Inter-Juventus 1-1 29? Causio, 64? Boninsegna 27-06-1973 Juventus-Inter 4-2 28? Causio, 37? Mazzola, 41? Boninsegna, 69? Longobucco, 86? e 90? Anastasi 29-05-1975 Juventus-Inter 1-2 53? Viola, 58? Boninsegna, 85? Facchetti 19-06-1975 Inter-Juventus 2-6 2? Anastasi, 21? Boninsegna, 34? Viola, 48? Anastasi, 53? Scirea, 55? Viola, 65? Cuccureddu, 70? Rig. ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 3 aprile 2023) INTER vs JUVENTUS: I PRECEDENTI INITALIA21-05-1936 Juventus-Ambrosiana Inter 1-0 21-04-1938 Juventus-Ambrosiana Inter 2-0 11-05-1941 Ambrosiana Inter-Juventus 0-2 28-06-1959 Inter-Juventus 1-4 Bicicli, Charles, Cervato 2 (1 Rig.), Sivori 29-08-1965 Juventus-Inter 1-0 14? Menichelli 04-06-1972 Inter-Juventus 3-1 2? Anastasi, 16? Boninsegna, 72? Mazzola, 89? Boninsegna 25-06-1972 Juventus-Inter 2-1 47? e 80? Novellini, 88? Jair 17-06-1973 Inter-Juventus 1-1 29? Causio, 64? Boninsegna 27-06-1973 Juventus-Inter 4-2 28? Causio, 37? Mazzola, 41? Boninsegna, 69? Longobucco, 86? e 90? Anastasi 29-05-1975 Juventus-Inter 1-2 53? Viola, 58? Boninsegna, 85? Facchetti 19-06-1975 Inter-Juventus 2-6 2? Anastasi, 21? Boninsegna, 34? Viola, 48? Anastasi, 53? Scirea, 55? Viola, 65? Cuccureddu, 70? Rig. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeyAmicoDelSole : RT @thegattiluca: Attendo con ansia il tweet del maniavantista Cambogiano che dirà “ottima notizia però calmiamo gli animi non gioca da due… - thegattiluca : Attendo con ansia il tweet del maniavantista Cambogiano che dirà “ottima notizia però calmiamo gli animi non gioca… - PipirrinesC : 35 | San Marino ???? ?? 20 - Alberto 23 - Lea 32 - Serxio ?? 34 - Raquel, Sara 35 - Aida, Ana, Anco 37 - Roi - RadioMarconiFm : Per la prima volta, il cantautore si mette al pianoforte e scrive un riff delicato e movimentato, che diventa il le… - rbrrimini : ???? ?????? ?????????? ??????? ?? Dopo i 15 punti di ieri, Andrea Tassinari sarà ospite questa sera a Calcio.Basket dalle 20.35… -

Ftse Mib: la salita continua, ma occhio all'ipercomprato In Germania sarà reso noto il dato relativo alla bilancia commerciale che a febbraio dovrebbero ... mostrando un incremento delle vendite pari al 36,3%, con una quota di mercato al 35,1%. Nel 2024 missione intorno alla Luna 20.35 Nel 2024 missione intorno alla Luna Dopo l'ultima missione Apollo del 1972, una donna e tre ... Sarà lanciata non prima del novembre 2024 dal Kennedy Space Center in Florida. Al Festival dell'economia di Trento (25 - 28 maggio) 6 Nobel, 19 ministri e il Gotha dell'imprenditoria mondiale ... 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 35 relatori internazionali,... L'intervento di apertura della cerimonia inaugurale del festival, giovedì 25 maggio, sarà a cura ... In Germaniareso noto il dato relativo alla bilancia commerciale che a febbraio dovrebbero ... mostrando un incremento delle vendite pari al 36,3%, con una quota di mercato al,1%.20.Nel 2024 missione intorno alla Luna Dopo l'ultima missione Apollo del 1972, una donna e tre ...lanciata non prima del novembre 2024 dal Kennedy Space Center in Florida.... 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali,relatori internazionali,... L'intervento di apertura della cerimonia inaugurale del festival, giovedì 25 maggio,a cura ... La strage dei migranti dell'Epifania: la bimba annegata aveva poco più di un anno RaiNews