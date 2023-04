Sapevate che Maria De Filippi un tempo era un’accanita fumatrice? (Di lunedì 3 aprile 2023) La conduttrice di successo Maria De Filippi che vedete praticamente ogni giorno in televisione, ha rivelato durante un’intervista che diversi anni fa era un’accanita fumatrice, ma che un particolare episodio della sua vita, la spinta a dire basta e a seguire il consiglio dei medici di smettere con il fumo. Ma che cosa le sarà accaduto? Maria De Filippi parla di quando e perchè ha smesso di fumare E’ necessario premettere che Maria De Filippi è ipocondriaca e che ha costantemente paura che possa accaderle qualcosa, motivo per cui chiama spessissimo un’amica medico ogni qual volta teme di stare male. Ma un giorno ha accompagnato una sua amica ad una visita, ha deciso di farsi delle analisi di controllo e le han trovato un innocuo polipino alle corde ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023) La conduttrice di successoDeche vedete praticamente ogni giorno in televisione, ha rivelato durante un’intervista che diversi anni fa era, ma che un particolare episodio della sua vita, la spinta a dire basta e a seguire il consiglio dei medici di smettere con il fumo. Ma che cosa le sarà accaduto?Deparla di quando e perchè ha smesso di fumare E’ necessario premettere cheDeè ipocondriaca e che ha costantemente paura che possa accaderle qualcosa, motivo per cui chiama spessissimo un’amica medico ogni qual volta teme di stare male. Ma un giorno ha accompagnato una sua amica ad una visita, ha deciso di farsi delle analisi di controllo e le han trovato un innocuo polipino alle corde ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Sul nuovo codice appalti siamo tornati indietro 30 anni. Largo alle Mafie.... e tanti saluti agli imprenditori ones… - pwk : 5/6 L'unico a piazzare missili nucleari nel centro dell'Europa è stato Putin. E non certo da ieri... Ma come? Voi… - fabiochiusi : Come osa qualcuno avere un parere diverso dal governo? Come osa qualcuno dissentire? Non lo sapevate che nelle de… - ManuelaFioren : RT @Vulvia2: Lo sapevate? Un noto e autorevole ministro ha dichiarato: 'Piuttosto che prendere il reddito di cittadinanza meglio andare a… - ZPeppem : RT @Vulvia2: Lo sapevate? Un noto e autorevole ministro ha dichiarato: 'Piuttosto che prendere il reddito di cittadinanza meglio andare a… -