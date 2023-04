Santanchè e i giovani: «La sinistra ha distrutto gli ?istituti tecnici? per favorire i licei, noi invece mettiamo al centro le scuole tecniche» (Di lunedì 3 aprile 2023) Daniela Santanchè, il turismo, i giovani. La sua idea di lavoro. «In Italia in questi anni è stato un po' distrutto quello che era l'istituto tecnico, che invece... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 aprile 2023) Daniela, il turismo, i. La sua idea di lavoro. «In Italia in questi anni è stato un po'quello che era l'istituto tecnico, che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Il ministro del Turismo Santanché propone più soldi per i giovani che lavorano nel weekend, così da incentivarli.… - AnsaVeneto : Santanchè, Itis distrutti sinistra voleva giovani ai licei. Riporteremo al centro scuole tecniche, anche per il tur… - ForzaInter : RT @ilmessaggeroit: Santanchè e i giovani: «La sinistra ha distrutto gli “istituti tecnici” per favorire i licei, noi invece mettiamo al ce… - claudina1947 : RT @ilmessaggeroit: Santanchè e i giovani: «La sinistra ha distrutto gli “istituti tecnici” per favorire i licei, noi invece mettiamo al ce… - ilmessaggeroit : Santanchè e i giovani: «La sinistra ha distrutto gli “istituti tecnici” per favorire i licei, noi invece mettiamo a… -

Meloni vuole il liceo del "made in Italy" ...e a "rimettere al centro gli istituti tecnici distrutti dalla sinistra per invogliare i giovani a fare i licei". Parola della premier Giorgia Meloni e del ministro del Turismo Daniela Santanchè a ... Meloni: governo al lavoro su un "liceo del made in Italy" 'La visione del governo - ha aggiunto - non è quella di dare una paghetta di Stato ai giovani, ma di dare loro lavoro, perché il lavoro è dignità'. Santanchè, Itis distrutti sinistra voleva giovani ai licei Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ... ...e a "rimettere al centro gli istituti tecnici distrutti dalla sinistra per invogliare ia fare i licei". Parola della premier Giorgia Meloni e del ministro del Turismo Danielaa ...'La visione del governo - ha aggiunto - non è quella di dare una paghetta di Stato ai, ma di dare loro lavoro, perché il lavoro è dignità'.Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ... Santanchè, Itis distrutti sinistra voleva giovani ai licei Agenzia ANSA