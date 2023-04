Santa Marinella più sicura: al via l’installazione di altre 35 telecamere e fototrappole (Di lunedì 3 aprile 2023) Santa Marinella – “Inizieranno giovedì prossimo, 6 aprile 2023, i lavori per l’installazione di ulteriori 35 telecamere di videosorveglianza e fototrappole che saranno pertanto ubicate su tutto il territorio comunale”. Lo rendono noto il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale delegata all’ambiente Andrea Amanati. “Il nuovo appalto – spiegano – affidato ad una ditta specializzata del settore prevede non solo il noleggio e la posa in opera dei dispositivi elettronici ma anche l’assistenza h 24 e la manutenzione dell’intero sistema di videosorveglianza. Le telecamere saranno posizionate in diversi siti del comprensorio comunale presso le aree urbane e le discariche abusive. Il servizio che proseguirà per ben tre anni, ha avuto un costo totale di oltre 140 mila euro”. “Dalle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– “Inizieranno giovedì prossimo, 6 aprile 2023, i lavori perdi ulteriori 35di videosorveglianza eche saranno pertanto ubicate su tutto il territorio comunale”. Lo rendono noto il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale delegata all’ambiente Andrea Amanati. “Il nuovo appalto – spiegano – affidato ad una ditta specializzata del settore prevede non solo il noleggio e la posa in opera dei dispositivi elettronici ma anche l’assistenza h 24 e la manutenzione dell’intero sistema di videosorveglianza. Lesaranno posizionate in diversi siti del comprensorio comunale presso le aree urbane e le discariche abusive. Il servizio che proseguirà per ben tre anni, ha avuto un costo totale di oltre 140 mila euro”. “Dalle ...

