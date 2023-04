Santa Marinella, nelle scuole via alle iniziative per la biodiversità (Di lunedì 3 aprile 2023) Santa Marinella – “Siamo sempre più intenzionati a coinvolgere le scuole del territorio per divulgare l’educazione e la sensibilizzazione ambientale, promuovendo la realizzazione di meritevoli e significative iniziative legate alla salvaguardia della biodiversità – dichiarano il sindaco Pietro Tidei, l’assessora all’istruzione pubblica arch. Stefania Nardangeli e il consigliere delegato all’ambiente Andrea Amanati – Negli ultimi giorni sono state emesse due delibere su concessione patrocinio gratuito alla sezione Lipu di Civitavecchia e alla A.S.D. Freewather H2O per la realizzazione di un importante progetto intitolato “L’ambiente nelle scuole – “l’importanza dei piccoli gesti” rivolto agli studenti delle primarie e secondaria di primo grado del territorio. Dopo il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– “Siamo sempre più intenzionati a coinvolgere ledel territorio per divulgare l’educazione e la sensibilizzazione ambientale, promuovendo la realizzazione di meritevoli e significativelegate alla salvaguardia della– dichiarano il sindaco Pietro Tidei, l’assessora all’istruzione pubblica arch. Stefania Nardangeli e il consigliere delegato all’ambiente Andrea Amanati – Negli ultimi giorni sono state emesse due delibere su concessione patrocinio gratuito alla sezione Lipu di Civitavecchia e alla A.S.D. Freewather H2O per la realizzazione di un importante progetto intitolato “L’ambiente– “l’importanza dei piccoli gesti” rivolto agli studenti delle primarie e secondaria di primo grado del territorio. Dopo il ...

