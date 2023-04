Santa Marinella, dal Pnrr un milione per rimodernare l’isola ecologica della Perazzeta (Di lunedì 3 aprile 2023) Santa Marinella – L’Amministrazione comunale di Santa Marinella ha raggiunto un altro importante traguardo nella qualità della vita e, nello specifico, nel settore dell’igiene urbana. Grazie alle proposte progettuali avviate negli ultimi mesi, in particolare dall’inizio del 2022, il Comune ha ottenuto attraverso i fondi del Pnrr, un finanziamento record che ammonta a quasi un milione di euro. “Una cifra molto importante che ci permetterà – dichiara il sindaco Pietro Tidei – di procedere a un immediato ammodernamento della nostra isola ecologica della Perazzeta, che diventerà, grazie a una serie di interventi mirati, un centro servizi di eccellenza, uno dei più attrezzati e funzionali del territorio. ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– L’Amministrazione comunale diha raggiunto un altro importante traguardo nella qualitàvita e, nello specifico, nel settore dell’igiene urbana. Grazie alle proposte progettuali avviate negli ultimi mesi, in particolare dall’inizio del 2022, il Comune ha ottenuto attraverso i fondi del, un finanziamento record che ammonta a quasi undi euro. “Una cifra molto importante che ci permetterà – dichiara il sindaco Pietro Tidei – di procedere a un immediato ammodernamentonostra isola, che diventerà, grazie a una serie di interventi mirati, un centro servizi di eccellenza, uno dei più attrezzati e funzionali del territorio. ...

