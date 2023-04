Sanabria risponde a Pinamonti | Sassuolo-Torino 1-1

(Di lunedì 3 aprile 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) –si prendono un punto a testa nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: al Mapei Stadium finisce 1-1 grazie alle reti dei due numeri 9,, prima del fischio d’inizio, si ritrovano vicinissime in classifica, rispettivamente a 37 e 36 punti. La squadra di Juric ha l’occasione di riscattarsi dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Napoli, mentre i neroverdi, prima della sosta, si sono lasciati alle spalle il periodo negativo inanellando quattro vittorie di fila. La prima mezz’ora è tutta a tinte granata, grazie a un Radonjic particolarmente ispirato e incontenibile sulla fascia. Ilappare più brillante, capace di occupare l’area avversaria con maggiore intensità ...

Non è bastato il gol segnato nel primo tempo da Pinamonti ai neroverdi di Dionisi, che si fanno poi riprendere nella ripresa dae restano a - 1 dai granata di ...Ancora. Ci pensa il paraguaiano a sistemare le cose, come ormai capita da un po' di tempo. Al 61' arpiona di testa il primo pallone toccato dal neo entrato Lazaro e lo gira alle spalle di ...Al Mapei, per larghi tratti, va in scena un vero e proprio monologo granata , conche - al 16' - viene murato dalla difesa neroverde dopo un bellissimo tentativo in acrobazia e - tre giri di ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Sassuolo e Torino si prendono un punto a testa nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: al Mapei Stadium finisce 1-1 grazie alle reti dei due numeri 9, Pinamonti e ...Non è bastato il gol segnato nel primo tempo da Pinamonti ai neroverdi di Dionisi, che si fanno poi riprendere nella ripresa da Sanabria e restano a -1 dai granata di Juric. Senza gli infortunati Ola ...