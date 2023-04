Sanabria risponde a Pinamonti | Sassuolo-Torino 1-1

(Di lunedì 3 aprile 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) –si prendono un punto a testa nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: al Mapei Stadium finisce 1-1 grazie alle reti dei due numeri 9,, prima del fischio d'inizio, si ritrovano vicinissime in classifica, rispettivamente a 37 e 36 punti. La squadra di Juric ha l'occasione di riscattarsi dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Napoli, mentre i neroverdi, prima della sosta, si sono lasciati alle spalle il periodo negativo inanellando quattro vittorie di fila. La prima mezz'ora è tutta a tinte granata, grazie a un Radonjic particolarmente ispirato e incontenibile sulla fascia. Ilappare più brillante, capace di occupare l'area avversaria con maggiore intensità e ...

Al Mapei, per larghi tratti, va in scena un vero e proprio monologo granata , conche - al 16' - viene murato dalla difesa neroverde dopo un bellissimo tentativo in acrobazia e - tre giri di ...Decisive in Salento le reti di Singo e. La squadra di Juric chiude la pratica in 3 minuti: ... Sensia Verdi. Il pareggio interno allontana ulteriormente i gialloblù dalla zona ...Juriccon Milinkovic - Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk;. Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata. LA GARA, LECCE TIMIDO E ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Sassuolo e Torino si prendono un punto a testa nel posticipo della 28esima giornata di Serie A: al Mapei Stadium finisce 1-1 grazie alle reti dei due numeri 9, Pinamonti e ...Nella ripresa al 59' il Var annulla un gol di Laurenteé. Il Torino spinge e Radonjic, ispiratissimo, al 61' fa partire la conclusione a rete che viene schermata da Ruan e Ferrari e al 66' Sanabria in ...