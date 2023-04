Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Sanabria riprende Pinamonti, il Torino pareggia col Sassuolo e resta davanti #SassuoloTorino… -

Il processo cheadesso conta come garanti i governi di Cuba e Norvegia, gli stessi del ... Insediando il nuovo comandante generale della Polizia, HenryCely, Petro ha quindi assicurato ...Il processo cheadesso conta come garanti i governi di Cuba e Norvegia, gli stessi del ... Insediando il nuovo comandante generale della Polizia, HenryCely, Petro ha quindi assicurato ...... primo tiro in porta granata, si riscatta sempre su Vlasic ed è fortunato sul palo di. Di ... Rrahmani 6 Un po' in difficoltà nel prendere le misure ai trequartisti granata, poiquota.

Sanabria risponde a Pinamonti: Sassuolo e Torino pareggiano 1-1 OA Sport

Scelte obbligate per Juric: gioca Radonjic in coppia con Vlasic sulla trequarti alle spalle di Sanabria. Diretta su Sky Sport Calcio ... Il Torino di Ivan Juric riprende il suo cammino in campionato ...Il Torino si deve riprendere dalla batosta per 4 a 0 contro il Napoli ... risulterebbe assolutamente efficace per il gioco di Juric, agendo dietro alla punta Sanabria. Visto la stagione di Vlasic (in ...