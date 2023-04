San Pietroburgo | la polizia nell’appartamento della presunta attentatrice Darya Trepova

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il numero delle persone ferite nell’attentato esplosivo di ieri in un bar di San, dove è morto il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del ministeroSalute russo. Sospettata dell’attentato è. In un video circolato sui social si vede ladonna. La madre e la sorelladonna sono state portate in un ufficio investigativo per essere interrogate. Le familiari “non sono state formalmente arrestate. Sono state interrogate“, ha detto una fonte a Interfax. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Non sappiamo molto dell'esplosione a San Pietroburgo e probabilmente non ne sapremo mai abbastanza. Forse a breve a… - GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - StefanoPutinati : Dirò la mia non richiesta e da espertone Twitter (anche se ho letto e riletto tutto Le Carré). Attentato a San Piet… - anto_galli4 : RT @matt1news: ATTENTATO TERRORISTICO A SAN PIETROBURGO, PROBABILE MATRICE UCRAINA. (SACCHETTI) - ArrisoPabulo : RT @Lollobast: Bomba a San Pietroburgo. Il nostro governo sta finanziando dei terroristi… Chissà se i russi ricambieranno il favore… -

... ha detto il capo dei Wagner, affermando di voler dedicare la vittoria al blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky, ucciso alcune ore prima in un attentato a. Per l'omicidio, ...Il Ministero degli Esteri russo, dopo l'attacco avvenuto in un locale diche apparterrebbe al leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, rivelatosi fatale per Tatarsky, ha subito ...L'esplosivo dell'attentato al caffè diera contenuto in una statuetta. Vladlen Tatarsky era un inviato ultranazionalista molto seguito e considerato vicino al capo della Wagner. Per Kiev "è terrorismo interno". Il ...

Bomba a San Pietroburgo, ucciso il blogger nazionalista russo Tatarsky | Mosca lo omaggia e attacca l'Occidente: "Difende i giornalisti, ma ora tace" TGCOM

Darya Trepova, 26 anni, la presunta responsabile dell'attentato di San Pietroburgo in cui ieri è rimasto ucciso in un bar Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, è stata arrestata dai servizi di ...