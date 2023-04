San Pietroburgo, il momento in cui la donna sospettata dell’attentato a Tatarsky entra nel bar con l’esplosivo (Di lunedì 3 aprile 2023) Un video delle telecamere di sicurezza, diffuso sui canali Telegram e social network, mostra il momento in cui Dana Trepova entra nel bar di San Pietroburgo con una confezione in mano, presumibilmente contenente una statuetta con esplosivo. La donna 26enne è sospettata dalle autorità russe di essere la responsabile dell’esplosione del locale in cui è morto il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Un video delle telecamere di sicurezza, diffuso sui canali Telegram e social network, mostra ilin cui Dana Trepovanel bar di Sancon una confezione in mano, presumibilmente contenente una statuetta con esplosivo. La26enne èdalle autorità russe di essere la responsabile dell’esplosione del locale in cui è morto il blogger nazionalista VladlenL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Non sappiamo molto dell'esplosione a San Pietroburgo e probabilmente non ne sapremo mai abbastanza. Forse a breve a… - GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - StefanoPutinati : Dirò la mia non richiesta e da espertone Twitter (anche se ho letto e riletto tutto Le Carré). Attentato a San Piet… - DErricoSergio : RT @StefanoPutinati: Dirò la mia non richiesta e da espertone Twitter (anche se ho letto e riletto tutto Le Carré). Attentato a San Pietrob… - Laila76913893 : RT @jacopo_iacoboni: esplosione in un caffè di San Pietroburgo di Evgheny Prigozhin. il famigerato blogger militare Vladlen Tatarsky è mort… -