San Pietroburgo, bomba in un locale uccide il blogger militare Vladlen Tatarsky (Di lunedì 3 aprile 2023) , considerato la voce del capo della Wagner Nel pomeriggio di ieri, domenica due aprile, in un bar del centro di San Pietroburgo è esplosa una bomba, in cui ha perso la vita il blogger militare Vladlen Tatarsky. La notizia è stata confermata dal governo russo. Secondo le informazioni emerse fino ad ora, sembra che l’esplosivo, circa 200 grammi di TNT fosse stato collocato all’interno di una statuetta, introdotta nel locale da una donna, che l’avrebbe regalata proprio alla vittima. La donna è Darja Trepova, la quale è stata fermata dalla polizia. Oltre al blogger, sono rimaste ferite nell’esplosione almeno 30 persone. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha reso omaggio alla vittima, parlando di un “difensore della verità”. Inoltre, ha poi parlato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) , considerato la voce del capo della Wagner Nel pomeriggio di ieri, domenica due aprile, in un bar del centro di Sanè esplosa una, in cui ha perso la vita il. La notizia è stata confermata dal governo russo. Secondo le informazioni emerse fino ad ora, sembra che l’esplosivo, circa 200 grammi di TNT fosse stato collocato all’interno di una statuetta, introdotta nelda una donna, che l’avrebbe regalata proprio alla vittima. La donna è Darja Trepova, la quale è stata fermata dalla polizia. Oltre al, sono rimaste ferite nell’esplosione almeno 30 persone. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha reso omaggio alla vittima, parlando di un “difensore della verità”. Inoltre, ha poi parlato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Non sappiamo molto dell'esplosione a San Pietroburgo e probabilmente non ne sapremo mai abbastanza. Forse a breve a… - GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - 361_magazine : San Pietroburgo, bomba in un locale uccide il blogger militare Vladlen Tatarsky - Rossana44792035 : RT @StefanoPutinati: Dirò la mia non richiesta e da espertone Twitter (anche se ho letto e riletto tutto Le Carré). Attentato a San Pietrob… -