Samuel Peron | “Ho subito bullismo | mi chiamavano gay perché volevo fare il ballerino”

Leggi su zon

(Di lunedì 3 aprile 2023) Arrivano altre testimonianze di episodi dida parte dei vip. Questa volta parliamo dell’esperienza diche, ospite al programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo in onda in seconda serata su Rai 1, ha raccontato di essere stato bullizzato semplicementestava seguendo il suo sogno: quello di diventare un, intervistato da De Girolamo, ha raccontato una pagina inedita della sua vita, risalente all’infanzia, quando a causa della sua passione per la danza è stato vittima di insulti omofobi: “Io ho vissuto nella mia infanzia ilper quanto concerne la mia disciplina artistica”, ha detto ilInfatti, il membro del cast del fortunato programma “Ballando con ...