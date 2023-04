"Samu eliminato": Maria De Filippi, dopo l'annuncio... esplode il caso (Di lunedì 3 aprile 2023) L'uscita di Samuele Segreto - detto Samu - dalla scuola di Amici è giunta inaspettata e ha sconvolto i cantanti e i ballerini del talent. Questa eliminazione ha scatenato anche qualche malumore all'interno della casetta. Tant'è che nel momento esatto in cui Maria De Filippi ha fatto l'annuncio sull'eliminato, Mattia Zenzola è apparso arrabbiato. Infatti, è scoppiato in lacrime e più volte ha dichiarato che il ballerino non meritava di uscire. Parlando con Alessio, in camera da letto, Mattia si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo, affermando di aver messo Samu sempre primo nelle classifiche. Poi una frecciata ad alcuni suoi compagni: "Non riesco a vedere persone che piangono e poi dopo un minuto iniziano a ridere e a scherzare”. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) L'uscita diele Segreto - detto- dalla scuola di Amici è giunta inaspettata e ha sconvolto i cantanti e i ballerini del talent. Questa eliminazione ha scatenato anche qualche malumore all'interno della casetta. Tant'è che nel momento esatto in cuiDeha fatto l'sull', Mattia Zenzola è apparso arrabbiato. Infatti, è scoppiato in lacrime e più volte ha dichiarato che il ballerino non meritava di uscire. Parlando con Alessio, in camera da letto, Mattia si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo, affermando di aver messosempre primo nelle classifiche. Poi una frecciata ad alcuni suoi compagni: "Non riesco a vedere persone che piangono e poiun minuto iniziano a ridere e a scherzare”. Un ...

