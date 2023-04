Samsung Galaxy S23 FE: in arrivo entro la fine del 2023 con una novità (Di lunedì 3 aprile 2023) Negli ultimi mesi sono giunte in Rete molte voci discordanti relative al fatto che verrà effettivamente rilasciato il nuovo Samsung Galaxy S23 FE. Adesso pare che questa notizia sia vera e che Samsung stia realmente pianificando il lancio del device, che arriverà nell’ultimo trimestre del 2023. Potrebbe avere una sorpresa in serbo, una che può o non può rendervi felici. Sappiamo che la serie Samsung Galaxy S23 è stata lanciata all’inizio di quest’anno ed è alimentata dal processore Snapdragon di Qualcomm, ma, con la Fan Edition, il colosso sudcoreano stravolgerà il copione: il Samsung Galaxy S23 FE sarà infatti alimentato dal chip Exynos 2200 in tutti i mercati, compresi gli Stati Uniti. L’Exynos 2200 compirà quasi due anni quando il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Negli ultimi mesi sono giunte in Rete molte voci discordanti relative al fatto che verrà effettivamente rilasciato il nuovoS23 FE. Adesso pare che questa notizia sia vera e chestia realmente pianificando il lancio del device, che arriverà nell’ultimo trimestre del. Potrebbe avere una sorpresa in serbo, una che può o non può rendervi felici. Sappiamo che la serieS23 è stata lanciata all’inizio di quest’anno ed è alimentata dal processore Snapdragon di Qualcomm, ma, con la Fan Edition, il colosso sudcoreano stravolgerà il copione: ilS23 FE sarà infatti alimentato dal chip Exynos 2200 in tutti i mercati, compresi gli Stati Uniti. L’Exynos 2200 compirà quasi due anni quando il ...

