Sampdoria, continua il caso Sabiri: previsto un incontro con Stankovic (Di lunedì 3 aprile 2023) Anche oggi Sabiri non si è allenato con il resto del gruppo: previsto a breve un incontro con Dejan Stankovic per ricucire lo strappo La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida contro la Cremonese, in programma sabato 8 aprile allo stadio Ferraris. Il tecnico Dejan Stankovic ritroverà Bram Nuytinck, ma perderà lo squalificato Jeison Murillo. Massima attenzione alla difesa, perché la speranza è quella di riavere a disposizione Koray Gunter: il centrale turco è attualmente ai box per un problema muscolare, ma potrebbe stringere i denti ed essere almeno convocato per lo scontro salvezza con i grigiorossi. Assenti certi Manuel De Luca e Andrea Conti, oltre ai lungodegenti Emil Audero e Ignacio Pussetto che hanno concluso anzitempo la stagione.

