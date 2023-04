Salvini “Il codice appalti è legge, andiamo avanti” (Di lunedì 3 aprile 2023) RODDI (CUNEO) (ITALPRESS) – “Vengo qui con risultati. Il nuovo codice dei contratti è legge, non si torna indietro. andiamo avanti”. Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, sul nuovo codice appena approvato, parlando a margine dell'inaugurazione di un lotto della A33 Asti-Cuneo. “Lamentele? Manca una cultura di lettura, si fa ideologia” aggiunge.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) RODDI (CUNEO) (ITALPRESS) – “Vengo qui con risultati. Il nuovodei contratti è, non si torna indietro.”. Così Matteo, ministro delle Infrastrutture, sul nuovoappena approvato, parlando a margine dell'inaugurazione di un lotto della A33 Asti-Cuneo. “Lamentele? Manca una cultura di lettura, si fa ideologia” aggiunge.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

