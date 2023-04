Salsa alle noci: il pesto bianco, cremoso e goloso. Una meraviglia! (Di lunedì 3 aprile 2023) La Salsa alle noci, così come il pesto genovese, è una ricetta tipica della tradizione ligure. Ottima per condire la pasta di ogni tipo, anche ripiena, si sposa perfettamente con i crostini di pane per un antipasto o un aperitivo goloso. Ma non solo, essendo una Salsa e non un sugo, è meravigliosa anche in abbinamento con la carne, per un arrosto alternativo e delicato. Si basa su pochi, ma essenziali ingredienti e può essere personalizzata con gli aromi che preferite. Il procedimento è semplice ed occorre davvero pochissimo tempo per realizzarla. Curiose? Iniziamo! Salsa alle noci: ingredienti e preparazione. Le origini della ricetta si perdono nella nebbia dei secoli; pensate che il pesto stesso nacque in origine ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 aprile 2023) La, così come ilgenovese, è una ricetta tipica della tradizione ligure. Ottima per condire la pasta di ogni tipo, anche ripiena, si sposa perfettamente con i crostini di pane per un antipasto o un aperitivo. Ma non solo, essendo unae non un sugo, è meravigliosa anche in abbinamento con la carne, per un arrosto alternativo e delicato. Si basa su pochi, ma essenziali ingredienti e può essere personalizzata con gli aromi che preferite. Il procedimento è semplice ed occorre davvero pochissimo tempo per realizzarla. Curiose? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Le origini della ricetta si perdono nella nebbia dei secoli; pensate che ilstesso nacque in origine ...

