Salerno, viene aggredita con il suo cucciolo da un Amstaff: medicata al Ruggi (Di lunedì 3 aprile 2023) Tensione e paura ieri pomeriggio a Salerno, dove una donna mentre era a spasso col suo cane è stata aggredita da un Amstaff che era al guinzaglio, pare, di un dog sitter. La vittima dell'aggressione del cane è la dirigente scolastica Rossella De Vivo, originaria di Salerno ma in servizio a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. La preside ha raccontato la sua esperienza ai colleghi di Salerno Today: "Non c'è stato verso di staccarlo dal mio cane. Sono intervenuti almeno quattro uomini oltre me, che sono cascata a terra sanguinante alla mano". La donna era ancora sotto shock mentre descriveva la situazione ai cronisti. Fortunatamente De Vivo è stata soccorsa dagli altri passanti e poi da un'ambulanza del 118, che l'ha condotta al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona, dove i ...

