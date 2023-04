Salerno | arrestato per estorsione ai danni di alcuni dipendenti di un bar

Leggi su zon

I Carabinieri della Stazione diDuomo hanno eseguito un'ordinanza di custodia degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, nei confronti di M. A., per il reato di. L'uomo, secondo l'ipotesi accusatoria in più occasioni, con gravi minacce, si sarebbe fatto consegnare daidi un bar del lungomare cittadino diverse somme di denaro per alcune centinaia di euro.