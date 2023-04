Salerno accoglierà 40 bambini | in arrivo nave con 92 migranti

(Di lunedì 3 aprile 2023)è pronta ad accogliere 92che arriveranno con la“Ocean Viking” della Ong “Sos Mediterranee”: quello salernitano potrà essere considerato un “porto della speranza” data l’attesa dei 40– tutti non accompagnati – che stanno viaggiando con ladell’Ong. Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, i 92che arriveranno asono stati salvati nelle acque internazionali al largo della Libia nella giornata di sabato. Dopo aver rischiato la vita, gli sfortunati troveranno un posto sicuro nel salernitano. Gli adulti e isono stati recuperati dai volontari dell’organizzazione non governativa mentre erano alla deriva su un gommone che si stava sgonfiando. Segui ZON.IT su Google News.

