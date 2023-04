Salernitana Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 aprile 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata cercano di allungare sulla zona retrocessione, i nerazzurri devono uscire al più presto dalla crisi per non fallire la qualificazione in Champions League.Vssi giocherà venerdì 7 aprile 2023 alle ore 17 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ arrivo di Paulo Sousa ha rivitalizzato i granata che, in sei partite, hanno raccolto cinque risultati utili consecutivi, quattro pareggi e una vittoria. Buono il vantaggio sulla zona retrocessione(9 punti) ma non ancora del tutto rassicurante. I nerazzurri sono in crisi nera e con la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato è arrivata la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque. Adesso sono ...