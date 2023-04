Sala a Mezz’ora in più: “Il governo ci vuole portare indietro, no al revisionismo” (Di lunedì 3 aprile 2023) MILANO – “Questo è un governo che ci vuole portare indietro”: il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Mezz’ora in più ha parlato delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della “idiozia del foresterismo linguistico”, del Pnrr e delle polemiche sul 25 aprile. “Io sono felice se i miei figli parlano inglese. Loro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Balzo di investimenti esteri a Milano, Sala: “Competiamo con le grandi metropoli europee” Stadio Milano, Sala: “Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno” Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e Speranza: sostituisci Enrico” Zingaretti pensa che ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 3 aprile 2023) MILANO – “Questo è unche ci”: il sindaco di Milano Giuseppein più ha parlato delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della “idiozia del foresterismo linguistico”, del Pnrr e delle polemiche sul 25 aprile. “Io sono felice se i miei figli parlano inglese. Loro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Balzo di investimenti esteri a Milano,: “Competiamo con le grandi metropoli europee” Stadio Milano,: “Il vecchio San Siro non lopiù nessuno” Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e Speranza: sostituisci Enrico” Zingaretti pensa che ...

