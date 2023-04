Saelemaekers ha fatto con un gol alla Maradona (Marca) (Di lunedì 3 aprile 2023) “Brahim Díaz distrugge il Napoli nella ‘prova generale’ per la Champions League“. Marca sintetizza così la tragica serata del Maradona, con il Milan che ha battuto il Napoli di Luciano Spalletti per 4-0. “Un risultato scandaloso“, scrive, che pesa soprattutto sull’umore. “Pioli ha preso sul serio l’esperimento. Lo aveva già fatto quando ha affrontato il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League ed è passato alla difesa a tre. Il tecnico del Milan ha usato ancora lo ‘specchio’ per copiare lo schema ‘Napoli’ (1-4-2-3-1) e minimizzarne i pregi. E ce l’ha fatta”. Marca descrive Brahim Diaz, dal cui assist è scaturito il primo gol di Leao e che a sua volta ha segnato una delle quattro reti contro il Napoli, “scatenato“. Il Napoli non ha avuto neppure il tempo di reagire alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) “Brahim Díaz distrugge il Napoli nella ‘prova generale’ per la Champions League“.sintetizza così la tragica serata del, con il Milan che ha battuto il Napoli di Luciano Spalletti per 4-0. “Un risultato scandaloso“, scrive, che pesa soprattutto sull’umore. “Pioli ha preso sul serio l’esperimento. Lo aveva giàquando ha affrontato il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League ed è passatodifesa a tre. Il tecnico del Milan ha usato ancora lo ‘specchio’ per copiare lo schema ‘Napoli’ (1-4-2-3-1) e minimizzarne i pregi. E ce l’ha fatta”.descrive Brahim Diaz, dal cui assist è scaturito il primo gol di Leao e che a sua volta ha segnato una delle quattro reti contro il Napoli, “scatenato“. Il Napoli non ha avuto neppure il tempo di reagire...

