Sacchi | Napoli molto lento e prevedibile | anche Osimhen avrebbe fatto fatica

Arrigo Sacchi commenta e analizza sulla Gazzetta Napoli-Milan 0-4: C'è una fotografia precisa che spiega tutta la partita: nel Milan rientrava in fase difensiva anche Leao, che non lo ha quasi mai fatto in due anni. Ciò significa che la squadra era motivatissima, che i giocatori si aiutavano costantemente, che si scambiavano ruoli e posizioni ed erano sempre legati da un filo invisibile che era il gioco. Adesso tutti diranno: già, ma mancava Osimhen. Allora, sgombriamo subito il campo dall'equivoco: in questo contesto, cioè con un Napoli poco grintoso, molto lento e molto prevedibile, anche Osimhen avrebbe fatto fatica.

