Sacchi: “Napoli molto lento: anche Osimhen avrebbe fatto fatica” (Di lunedì 3 aprile 2023) Per Arrigo Sacchi il Napoli è stato molto lento ed anche Victor Osimhen avrebbe fatto enorme fatica contro il Milan Arrigo Sacchi dà la sua opinione della sfida tra Napoli e Milan, con la vittoria netta dei rossoneri per 0-4. Alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dichiara: “Il Napoli ha perso perché ha smarrito quei principi e quei valori che, finora, avevano stupito tutti, mentre il Milan ha dimostrato che il collettivo, quando funziona, è sempre vincente. Uno per uno fa sempre uno e, invece, uno per undici fa undici. È qui la differenza tra le due squadre. C’è una fotografia precisa che spiega tutta la partita: nel Milan rientrava in fase difensiva anche Leao, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Per Arrigoilè statoedVictorenormecontro il Milan Arrigodà la sua opinione della sfida trae Milan, con la vittoria netta dei rossoneri per 0-4. Alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dichiara: “Ilha perso perché ha smarrito quei principi e quei valori che, finora, avevano stupito tutti, mentre il Milan ha dimostrato che il collettivo, quando funziona, è sempre vincente. Uno per uno fa sempre uno e, invece, uno per undici fa undici. È qui la differenza tra le due squadre. C’è una fotografia precisa che spiega tutta la partita: nel Milan rientrava in fase difensivaLeao, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Quando Arrigo Sacchi disse che “Vincere a #Napoli è più difficile anche per una questione di humus sociale” ci rise… - fant_chia_amor : RT @DiegoDeLucaTwit: Quando Arrigo Sacchi disse che “Vincere a #Napoli è più difficile anche per una questione di humus sociale” ci risenti… - mil_mar : RT @DiegoDeLucaTwit: Quando Arrigo Sacchi disse che “Vincere a #Napoli è più difficile anche per una questione di humus sociale” ci risenti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sacchi: 'Il Napoli è stato lento e prevedibile contro il Milan, anche con Osimhen avrebbe fatto fatica' htt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Sacchi: 'Il Napoli è stato lento e prevedibile contro il Milan, anche con Osimhen avrebbe fatto fatica' htt… -