Russia | Isw | ' uccisione blogger possibile avvertimento a Wagner'

(Di lunedì 3 aprile 2023) Washington, 3 mar. (Adnkronos) - L'delVladlen Tatarsky (vero nome Maksym Fomin) può essere intesa come un monito al capo del gruppoYevgeny Prigozhin. Lo scrivono gli analisti dell'American Institute for the Study of War (ISW), secondo cui "l'di Fomin in un bar legato aa San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture nel Cremlino e nella sua cerchia ristretta". L'assassinio di Fomin - sottolinea l'Isw - potrebbe essere la prova che la tolleranza di Vladimir Putin per imilitari si sta "generalmente indebolendo", ma potrebbe anche essere il risultato della "vicinanza di Fomin e Prigozhin". "L'omicidio di Fomin nel bar di Prigozhin è probabilmente parte di una più ampia escalation di conflitti interni russi che coinvolgono il ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina - "Inaccettabile la detenzione del giornalista del giornalista Gershkovich" L'assassinio: rimpasto nei ... Lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense ISW (Institute for the study of the war), precisando che 'la Russia potrebbe presto effettuare una sorta di rimpasto del suo comando militare di alto livello a causa della ...

L'esplosione in un bar di Prigozhin, in centro San Pietroburgo, vicino all'Università. Almeno 30 i feriti. La vittima era un nazionalista favorevole all'invasione dell'Ucraina. L'esplosivo era contenuto in una statuetta. Ukraine dismissed the video as a stunt and insisted its army still holds Bakhmut - an eastern city which Russia has spent months trying to capture. According to the ISW, the city council building is ...