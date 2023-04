Russia, dissidente Ponomarev: “Partigiani San Pietroburgo dietro attacco a Tatarsky” (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ovviamente il governo ucraino non ha niente a che fare” con l’attentato in cui ha perso la vita il blogger militare Vladlen Tatarsky. “Sono stati i Partigiani russi”, per la precisione “un gruppo locale di San Pietroburgo”. Lo afferma all’Adnkronos Ilya Ponomarev, politico russo in esilio in Ucraina, secondo cui la guerra “sta arrivando in Russia”. “Conosco le persone che sono dietro l’attacco, ma non posso rivelare nulla. Sono loro che devono fare una dichiarazione pubblica e non voglio fare niente contro la loro volontà”, spiega l’ex deputato della Duma e miliardario, precisando di non aver mai sentito il nome di Darya Trepova, la 26enne arrestata perché principale sospettata dell’attentato. “Non ho mai sentito il suo nome prima. Non ci conosciamo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ovviamente il governo ucraino non ha niente a che fare” con l’attentato in cui ha perso la vita il blogger militare Vladlen. “Sono stati irussi”, per la precisione “un gruppo locale di San”. Lo afferma all’Adnkronos Ilya, politico russo in esilio in Ucraina, secondo cui la guerra “sta arrivando in”. “Conosco le persone che sonol’, ma non posso rivelare nulla. Sono loro che devono fare una dichiarazione pubblica e non voglio fare niente contro la loro volontà”, spiega l’ex deputato della Duma e miliardario, precisando di non aver mai sentito il nome di Darya Trepova, la 26enne arrestata perché principale sospettata dell’attentato. “Non ho mai sentito il suo nome prima. Non ci conosciamo, ...

