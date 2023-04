Russia dispiegherà armi nucleari al confine tra Bielorussia e Polonia

(Di lunedì 3 aprile 2023) Mosca, 3 mar. (Adnkronos/Dpa) - Letattiche russe che saranno dispiegate in Bielosaranno collocate alcon la. Lo ha annunciato l'ambasciatore di Mosca a Minsk, Boris Gryzlov, aggiungendo che i bunker necessari per immagazzinare ledovrebbero essere pronti entro il 1 luglio e che "questo avverrà nonostante il clamore in Europa e negli Stati Uniti" che la decisione ha suscitato. "Dovrebbe esserci una certa parità - ha detto Gryzlov - Se parliamo del dispiegamento distatunitensi in Europa, allora dobbiamo adottare misure che aumenteranno la sicurezza dei nostri stati alleati (Bielo)", parte del territorio dello Stato dell'Unione, un territorio ...

E aggiunge: 'Il fatto che laarmi nucleari in Bielorussia, indica il fallimento del summit con la Cina. Laha bisogno di far vedere di poter agire autonomamente, capacità ...Per Lukashenko, i piani delladi schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia sono unopportunita' per salvaguardare il paese dalle minacce occidentali: Nelle circostanze attuali e nella ...Ecco l'arsenale nucleare dellaDal primo giorno della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022,...la tensione si è alzata di nuovo dopo che il presidente russo Putin ha annunciato che...